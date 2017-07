Avis: Trump Jr. ble informert om at informasjonen kom fra den russiske regjeringen

The New York Times viser til tre kilder som kjenner til en epost, sendt av musikkpublisist Rob Goldstone, som skal ha blitt sendt til Trump Jr. før hans møte med den russiske advokaten.

Der skal han ifølge avisen ha fått beskjed om at en del av materialet som ville bli presentert i møtet, var en del av den russisk regjeringens innsats for å hjelpe Donald Trumps kandidatur.

En ikke navngitt advokat for Trump Jr. betegner avisens sak som en storm i et vannglass. Mark Corallo, en talsmann for president Trumps advokat, ønsker ikke å kommentere saken.

– Ikke relevant informasjon

Møtet med Veselnitskaja har Trump Jr. innrømmet fant sted fordi advokaten hevdet å ha opplysninger som kunne være skadelig for hans fars motkandidat Hillary Clinton.

– Ingen detaljer eller ytterligere informasjon ble lagt fram eller tilbudt. Det ble raskt klart at hun ikke hadde noen relevant informasjon, har Trump Jr. uttalt.

– Jeg er ikke den første personen i en valgkamp som stiller opp på et møte for å få informasjon om en motstander, tvitret den amerikanske presidentens sønn sarkastisk mandag.

Høring i Senatet

Mark Warner i Senatets etterretningskomité sier han absolutt vil høre om president Donald Trumps eldste sønns møte med en russisk advokat før presidentvalget.

– Det er første gang at offentligheten har sett et tydelig bevis på at folk i Trumps kampanjeapparat har møtt russerne, sier Warner.

Virginia-senatoren ville ikke si om han allerede visste om møtet, og om den russiske advokaten allerede var en del av komiteens etterforskning om Russlands mulige innblanding i presidentvalget.

Trump Jr. skriver på Twitter at han gledelig samarbeider med etterretningskomiteen. Han har hyret inn en advokat som skal representere ham i etterforskningen.

«Nyttig»

Ifølge amerikanske medier var det den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja som ba om møtet, som ble satt opp med bistand fra Emin Agalarov, sønnen til en eiendomsutvikler som tidligere hadde hatt kontakt med Donald Trump om et hotellprosjekt.

Trump er også å se i en musikkvideo med Agalarov fra 2013, sammen med en rekke Miss Universe-deltakere. Trump eide på den tiden rettighetene til Miss Universe.

Veselnitskaja skal ha hevdet at hun hadde opplysninger om ulovlige pengebidrag til Hillary Clintons valgkamp som kunne være «nyttig» for Trump, noe Trump Jr. fant interessant.

Kushner og Manafort

Det var The New York Times som først omtalte møtet, som Trump Jr. først hevdet dreide seg om adopsjonslovgivning og amerikaneres mulighet til å adoptere russiske barn.

Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og daværende valgkampleder Paul Manafort deltok også på møtet med Veselnitskaja.

Russiske myndigheter nekter kjennskap til møtet mellom Trumps sønn og den russiske advokaten.

– Vi kan ikke holde styr på enhver russiske advokat som har møter i Russland eller utlandet, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov.

(©NTB)