Donald Trump jr. tvitrer eposter om Russland-møte

Sønnen til USAs president la tirsdag ut på Twitter epostutvekslingen mellom seg selv og PR-rådgiveren Rob Goldstone.

I en epost sendt 3. juni 2016 skriver Goldstone at popstjernen Emin Agalarov nettopp hadde tatt kontakt med ham, og bedt han om å videreformidle noe "svært interessant" til Donald Trump jr. Agalarov er sønnen til en eiendomsutvikler som tidligere hadde hatt kontakt med Donald Trump om et hotellprosjekt.

I epostene som ble lagt ut, får Donald jr. beskjed om at russiske myndigheter har informasjon som kan rette mistanke mot presidentkandidaten Hillary Clinton og hennes forhold til Russland.

Trump jr. fikk beskjed av mellommannen Goldstone at "dette er selvsagt svært sensitiv informasjon, men det er en del av Russland og dets regjerings støtte til Mr. Trump".

– Elsker det

Goldstone spør presidentens sønn om hva han mener er den beste måten å håndtere informasjonen på, og om han kan snakke direkte med Agalarov selv.

Trump jr. svarer at han er ute på reise, og at han kanskje burde snakke med Agalarov først.

"Det virker som om vi har litt tid, og hvis det er det du sier, elsker jeg det, kanskje senere i sommer", skriver han i eposten.

Fire dager senere ble det foreslått et møte i New York med en "russisk regjeringsadvokat", skriver New York Times.

Russiske myndigheter har nektet for at de hadde kjennskap til møtet mellom Trumps sønn og den russiske advokaten.

Trump Tower

Møtet ble ifølge avisa holdt 9. juni i Trump Tower. New York Times har i løpet av de siste dagene skrevet at møtet fant sted, hvem som deltok og hva det handlet om.

Trump jr. skrev i den ene eposten at presidentens svigersønn, og nå rådgiver, Jared Kushner og den tidligere valgkampsjefen Paul Manafort trolig kom til å delta på møtet.

Både USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin har avvist påstander om at Russland forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Bekreftet møte

Trump jr. har bekreftet at han møtte den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja.

– Jeg legger ut hele epostutvekslingen for å være helt åpen. Jeg ønsket først å ta det over telefonen, men da det ikke gikk, sa de at kvinnen kom til å være i New York, og spurte om jeg ønsker å møte henne, sier Trump jr. i en uttalelse.

Han sier videre at det ikke kom noe ut av møtet. Trump-organisasjonen bekrefter at epostene er autentiske.

Sentrale Trump-medarbeidere mistenkes for å ha samarbeidet med Russland om å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton i forkant av presidentvalget i november. Påstandene om dette er nå gjenstand for gransking, både av Kongressen og FBI.

