FN-utsending: Bedre sjanser for å løse Syria-konflikten

– Jeg tror vi er vitne til en fase med å forenkle den mest komplekse konflikten i vår tid, sa de Mistura etter at nye fredssamtaler ble satt i gang i Genève mandag.

Den nye våpenhvilen trådte i kraft søndag klokken 12 lokal tid. Våpenhvilen ble varslet mens USAs president Donald Trump og hans russiske kollega Vladimir Putin møttes i Hamburg fredag. Den omfatter tre provinser i det sørvestlige Syria. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) meldte mandag om sammenstøt i flere provinser.

Til tross for det sier de Mistura at våpenhvilen "holder seg ganske bra". Han pekte videre på det internasjonale samfunnets kamp mot IS gjør at potensialet for framgang er høyere enn noen gang.

(©NTB)