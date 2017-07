Kampene fortsetter i Mosul

Et ukjent antall IS-opprørere holder fortsatt stand i gamlebyen i Vest-Mosul, der skuddsalvene runget tirsdag og det ble meldt om minst ett flyangrep på morgenen.

Granater slo samtidig ned ved flere av de irakiske regjeringsstyrkenes stillinger i byen, noe som tyder på at Abadi igjen har tatt seieren over islamistgruppa noe på forskudd. Han har erklært seier over IS flere ganger i løpet av de siste ukene.

Amnesty International la tirsdag fram en rapport som slår fast at både IS, irakiske regjeringsstyrker og den USA-ledede koalisjonen kan ha gjort seg skyldige i krigsforbrytelser i kampen om Mosul.

Flyktninghjelpens landdirektør i Irak, Heidi Diedrich, frykter hevnaksjoner mot den gjenværende sivilbefolkningen i byen.

– Nå som kampen om Mosul er erklært avsluttet, må den irakiske staten sørge for sikkerhet for alle sivile. Soldater må ikke ta loven i egne hender. Det må ikke igangsettes kollektiv straff for familier som er mistenkt for tilknytning til IS, sier Diedrich.

(©NTB)