Komité vil høre om Trump Jr.s møte med russisk advokat

– Det er første gang at offentligheten har sett et tydelig bevis på at folk i Trumps kampanjeapparat har møtt russerne, sier Warner.

Virginia-senatoren ville ikke si om han allerede visste om møtet, og om den russiske advokaten allerede var en del av komiteens etterforskning om Russlands mulige innblanding i presidentvalget.

Trump Jr. skriver på Twitter at han gledelig samarbeider med etterretningskomiteen.

Donald Trump Jr. møtte en russisk advokat under fjorårets valgkamp som hevdet å ha opplysninger som kunne være skadelig for president Trumps motkandidat Hillary Clinton.

– Ingen detaljer eller ytterligere informasjon ble lagt fram eller tilbudt. Det ble raskt klart at hun ikke hadde noen relevant informasjon, har Trump Jr. uttalt.

– Jeg er ikke den første personen i en valgkamp som stiller opp på et møte for å få informasjon om en motstander, tvitret den amerikanske presidentens sønn sarkastisk mandag.

