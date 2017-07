Theresa May mener hun er på rett kurs

– Jeg er overbevist om at den kursen jeg staket ut i min første tale utenfor Downing Street 10, og som denne regjeringen styrer etter, fortsatt er den rette, sa May i en tale i London tirsdag.

Theresa Mays konservative parti mistet sitt flertall i Underhuset i nyvalget i juni i år, og hun har den siste tiden møtt sterk motstand i eget parti.

May innrømmet at valgresultatet ikke ble som hun ønsket, men sier at hun er fortsatt er fast bestemt på å skape et mer rettferdig Storbritannia.

Sitter utrygt

Den siste tiden har det blitt spekulert heftig i britisk presse om at det jobbes i kulissene for å skifte henne ut. Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg sier at May framstår som vingeklippet og med nokså liten troverdighet i sitt politiske prosjekt.

– May er i en sårbar posisjon, men hvor lenge hun blir sittende som statsminister er veldig vanskelig å spå. Det er fullt mulig at hun vil bli presset ut denne høsten. Men det er også tenkelig at ting roer seg og at hun blir sittende brexit-prosessen ut. Ting kan skje veldig fort, sier Øivind Bratberg.

Theresa May overtok som statsminister etter David Cameron 13. juli i fjor. I sin første tale som statsminister understreket May at hun hadde som mål å skape et Storbritannia som fungerer "ikke bare for de privilegerte få, men for alle". Hun lovte å løfte opp de som strevde mest. Men innenrikspolitisk har lite skjedd, påpeker Bratberg.

– Innenrikspolitisk har hun trådt vannet og skjøvet hele sin reformagenda foran seg fordi brexit har tatt så mye tid og energi. Da hun skrev ut nyvalg hadde hun ikke gjort klart hva som var profilen eller agendaen i hjemlig politikk, og det ble ganske tydelig i valgkampen, sier Bratberg.

De fleste kommentatorer er enige om at May drev en svært dårlig valgkamp, og at hun har liten velgerappell. Hun har fått merkelappen "maybot" på grunn av sin til tider robotaktige måte å være på, og kritikken haglet mot henne for måten hun håndterte brannkatastrofen i Grenfell Tower på.

Taktiske hensyn

I tirsdagens tale appellerte May til de andre partiene om å jobbe sammen med regjeringen for å takle de store utfordringene Storbritannia står overfor. Hun ba opposisjonen om å bidra med "synspunkter og ideer".

– Dette er noe hun gjør utelukkende av nødvendighet og taktiske hensyn, sier Bratberg, som er førstelektor ved Universitetet i Oslo.

Han påpeker at da May skrev ut nyvalg, var det nettopp for å feie vekk all opposisjon og styrke sin posisjon foran brexit-forhandlingene.

– Nå har hun dreid kursen og trenger hjelp for å ha et stødig flertall for å få drevet brexit-prosessen framover. Det blir veldig interessant å se hva slags type tverrpolitisk oppfølging av brexitprosessen hun tenker seg, sier Bratberg.

(©NTB)