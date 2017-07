Ai Weiwei: Behandlingen av Liu er en skam

– Det er en skam for kinesiske myndigheter og en skam for det internasjonale samfunn, sier den kinesiske dissidenten Ai Weiwei, om fengslingen av Liu Xiaobo.

Ai forteller til nyhetsbyrået AP at tirsdag han har vært en venn av Liu siden 80-tallet. Den kjente kunstneren beskriver den kreftsyke nobelprisvinneren som "en veldig myk og intellektuell akademiker" som er feilaktig fengslet for å ha åpent diskutert landets framtid.

Myndighetene i Beijing har avvist alle tilbud om å sende Liu Xiaobo, Kinas internasjonalt mest kjente politiske fange, til utlandet for behandling.

Tysk kritikk

De fastholder at han er for syk, og at han uansett ikke vil få bedre behandling andre steder. Taiwan, USA og Tyskland har tilbudt seg å ta imot og behandle Liu. Den tyske regjeringen ber Kina om å frigi både Liu og hans kone, Liu Xia.

– De siste rapportene reiser spørsmålet om Lius kreft burde ha blitt diagnostisert og behandlet mye tidligere, sier regjeringens talsperson Steffen Seibert.

Flere familiemedlemmer er på sykehuset, men de bevoktes strengt og får ikke uttale seg offentlig. En annen venn av Liu, Ye Du, tror ikke nobelprisvinneren vil få slippe fri.

– Det er hensikten deres: Å ikke la stemmen hans bli hørt før han dør, sier Ye Du.

Organsvikt

61 år gamle Liu ble diagnostisert med langt fremskredet leverkreft i mai i år. Han er innlagt på sykehus i Shenyang. Tilstanden hans har de siste ukene blitt gradvis forverret, og onsdag opplyste sykehuset at han lider av organsvikt, er tilkoblet dialysemaskin, får blodoverføringer, men er døende.

Ifølge sykehuset må det utføres såkalt trakeotomi for å holde Liu i live, noe familien skal ha motsatt seg. Trakeotomi innebærer at det opereres inn en tube i luftrøret, og at pasienten kobles til en pustemaskin.

Ikke skjedd siden 1938

Liu kan bli den første nobelprisvinneren som dør i forvaring siden 1938, da den tyske pasifisten Carl von Ossietzky døde på sykehus under nazistene.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

Det kinesiske utenriksdepartementet fastholder at Lius situasjon er et indre anleggende.

(©NTB)