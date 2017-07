Airwars: Hundrevis av sivile drept i USA-ledede angrep i juni

Den uavhengige britiske organisasjonen konstaterer at juni var den verste måneden så langt, målt i sivile tap som følge av angrep fra den USA-ledede koalisjonen mot IS i Syria. Også i Irak koster angrepene et urovekkende antall sivile livet, konstaterer de.

Airwars innhenter og analyserer informasjon fra en rekke kilder, blant dem menneskerettighetsorganisasjoner og forsvaret i landene som deltar i koalisjonen.

Mellom 529 og 744 sivile ble med sikkerhet drept i angrep fra koalisjonen mot antatte IS-mål i Syria og Irak juni, en økning på 52 prosent fra måneden før, viser deres oversikt.

I Syria ble minst 414 sivile drept i flyangrep fra den USA-ledede koalisjonen, en økning på 47 prosent fra mai og flere enn i noen måned tidligere. De fleste ble drept i angrep i Raqqa-provinsen.

Massiv bombing

Siden den USA-ledede koalisjonen, som også Norge inngår i, gikk til krig mot IS i august 2014, er det gjennomført over 23.000 flyangrep og sluppet over 89.000 bomber og raketter mot mål i Syria og Irak, konstaterer Airwars.

Nærmere 18.000 sivile kan ha blitt drept i disse angrepene, og Airwars mener å kunne fastslå "med stor grad av sikkerhet at opptil 6.722 sivile er drept, 928 av dem barn.

Opplysningene står i sterk kontrast til de tallene som har kommet fra Pentagon, som medgir at 603 sivile er drept i angrep fra den USA-ledede koalisjonen så langt.

Svært høy pris

Sivilbefolkningen har måttet betale en svært høy pris under offensivene for å gjenerobre Mosul i Irak og Raqqa i Syria fra IS, konstaterer Airwars.

I Raqqa, der USA-støttede opprørere nyter godt av luftstøtte fra koalisjonen, er det aldri sluppet flere bomber og raketter enn i juni.

Det samme var tilfelle i Mosul, selv om IS der kun kontrollerer et lite område i gamlebyen. Resultatet er enorme ødeleggelser og store sivile tap.

Amnesty International er enig og krevde denne uka gransking av det menneskerettighetsorganisasjonen mener kan være krigsforbrytelser i Mosul.

Russiske angrep

Mens de USA-ledede flyangrepene mot antatte IS-mål fører til stadig flere sivile tap, koster de russiske flyangrepene mot opprørsmål i Syria stadig færre sivile liv, viser Airwars oversikt.

Organisasjonen registrerte i juni 46 russiske flyangrep som med stor grad av sikkerhet kostet opptil 194 sivile livet, ledet til sivile tap,

For sjette måned på rad koster de USA-ledede angrepene langt flere sivile liv enn de russiske angrepene, konstaterer Airwars.

– I juni var dette gapet større enn noensinne, med nærmere fem ganger så mange sivile drept i angrep fra koalisjonen som i russiske angrep, slår organisasjonen fast.

