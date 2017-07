Nobelkomiteen legger tungt ansvar på Kina for Lius død

Leder for Den norske Nobelkomite, Berit Reiss-Andersen, sier i en uttalelse at komiteen håpet til det siste at Liu Xiaobo ville bli løslatt for å kunne reise til utlandet for livsforlengende medisinsk behandling.

– Med hele verden som tilskuere valgte kinesiske myndigheter i stedet å opprettholde isolasjonen av Liu Xiaobo, sier hun.

– Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død, står det i uttalelsen.

Tom stol

Liu Xiaobo var ikke til stede ved prisseremonien i Oslo i 2010 fordi han var dømt til elleve års fengsel. Nobelkomiteen mener at Liu aldri begikk en kriminell handling, men kun utøvde sine rettigheter som borger. Han ble dømt og fengslet på urettmessig grunnlag, ifølge komiteen.

– Hans fravær fra prisseremonien ble markert med en tom stol. Vi må nå erkjenne at den stolen for alltid vil forbli tom. Men vi er samtidig sikre på at Liu Xiaobo vil forbli et kraftfullt symbol for alle som kjemper for frihet, demokrati og en bedre verden, sier Reiss-Andersen.

Møtt med taushet

Reis-Andersen er ikke bare kritisk til Kinas behandling av Liu, men sier at nyheten om Liu Xiaobos alvorlige sykdom ble møtt med taushet eller en avventende holdning fra deler av omverdenen.

– Det er trist og meget beklagelig at representanter for den frie verden, som selv holder demokrati og menneskerettigheter høyt, ikke i samme grad står opp for vern av andres rettigheter, sier hun.

(©NTB)