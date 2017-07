Organisasjon: Minst 200 miljøvernere drept i 2016

Tallet er det høyeste siden organisasjonen begynte å føre oversikt over denne typen vold i 2002. Mange av de drepte var aktivister som lå i konflikt med selskaper som driver gruvedrift, hogst og landbruk i utviklingsland.

Forbrytelsene skjedde i 24 forskjellige land, og de fleste drapene fant sted i Latin-Amerika. I India har det vært en kraftig økning i denne typen voldshendelser sammenlignet med tidligere år.

40 prosent av de drepte tilhørte ulike urfolksgrupper. Billy Kyte fra Global Witness sier mange gruve-, olje-, jordbruks- og hogstselskaper utvider virksomheten sin og oftere kommer i konflikt med urfolk.

Å få informasjon om denne typen drap er vanskelig, og Global Witness frykter at det egentlige antallet er mye høyere. Svært mange aktivister og miljøvernere som ikke utsettes for vold, mottar trusler og utsettes for press på andre måter.

49 miljøvernere og aktivister ble drept i Brasil, det høyeste antallet av alle landene på listen. Antallet drepte i India var 16, og her skal det også ha vært flere tilfeller hvor politiet brukte vold mot fredelige demonstranter. I Afrika er vakter i nasjonalparker svært utsatt for vold fra krypskyttere.

(©NTB)