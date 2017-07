Trumps sønn kan bli bedt om å vitne i Senatet

Den republikanske senatoren fra Iowa sier at han er interessert i å høre Donald Trump junior selv fortelle om møtet han hadde i fjor med en russisk advokat om valgkampen.

Han vil trolig be Trump junior om å vitne i en høring i justiskomiteen allerede neste uke. Om han ikke vil, vil han sende ham et skriftlig pålegg om å møte for komiteen.

Trump junior offentliggjorde tidligere i uka eposter som viser at han var ivrig etter å få negativ informasjon fra Russland som kunne skade valgkampen til Hillary Clinton.

Også Trumps valgkampleder Paul Manafort og Trumps svigersønn Jared Kutchner var til stede på møtet med den russiske advokaten, og Grassley ønsker også å innkalle dem til høringen i justiskomiteen.

