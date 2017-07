Carter utskrevet fra sykehus

Den 92 år gamle tidligere presidenten ble fredag morgen utskrevet fra St. Boniface General Hospital i Winnipeg i provinsen Manitoba i Canada.

Carter kollapset torsdag morgen etter at han hadde arbeidet ute i sola i en times tid, i forbindelse med husbygging for organisasjonen Habitat for Humanity. Carter var da i full sving med håndsag for å kutte opp planker til å bygge ei trapp.

Jimmy Carter og kona Rosalynn er støttespillere for den Atlanta-baserte organisasjonen og deltar som frivillige på organisasjonens årlige boligbyggeprosjekter.

