FN: Over 800.000 fordrevet i Mosul

Ut av rundt 1,05 millioner mennesker som flyktet etter at offensiven mot den ytterliggående ekstremistgruppa IS begynte i oktober, er fortsatt 825.000 mennesker fordrevet. Det viser tall fra FN-organet Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Mosul hadde omkring to millioner innbyggere i 2014. Iraks statsminister Haider al-Abadi erklærte «total seier» over IS i Mosul mandag. Likevel er det nesten umulig å ta seg inn i gamlebyen, hvor det foregår minerydding.

IOMs Irak-sjef Thomas Lothar Weiss uttalte at tallene på antall fordrevne mennesker understreker den enorme krisen i landet.

