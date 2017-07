Kina avviser kritikken etter Lius død

– Kina er en rettsstat. Behandlingen av Liu Xiaobo hører til Kinas anliggende. Andre land bør ikke komme med upassende uttalelser, sa talsmann for utenriksdepartementet, Geng Shuang, til det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Liu sovnet inn på sykehus torsdag. 61-åringen led av uhelbredelig kreft. Han fikk diagnosen 23. mai i år. Lius kone Liu Xia og andre familiemedlemmer var hos ham de siste dagene på sykehuset der han var innlagt.

– Tungt ansvar

På grunn av diagnosen ble han prøveløslatt fra fengselet der han hadde sittet siden 2009, og overflyttet til et sykehus i byen Shenyang. Aktivister mente at prøveløslatelsen ikke ble gjort på humanitært grunnlag, men skyldtes at Kina ønsket å unngå reaksjoner dersom den kjente dissidenten skulle dø i fengsel.

– Det hviler et tungt ansvar på skuldrene til kinesiske myndigheter for Liu Xiaobos tidlige død, uttalte lederen for Den norske Nobelkomité Berit Reiss-Andersen.

Kinesiske myndigheter avviste alle krav om å la Liu Xiaobo dra til utlandet for behandling og hevder at han var for syk. Utenlandske leger som besøkte ham, var av en annen oppfatning.

EU prøvde å få Liu til Tyskland

EUs president Donald Tusk og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker skriver i en felles uttalelse at det er med dyp sorg de har mottatt beskjeden om Lius bortgang.

EU ba igjen og igjen om at Liu måtte løslates. Da det ble kjent at han var kreftsyk, ba de kinesiske myndigheter innstendig om å respektere Lius eget ønske om å få medisinsk behandling i Tyskland, skriver de.

"Dessverre ble disse oppfordringene ikke lyttet til", heter det i uttalelsen.

EUs krav er nå at Kina må la Lius kone Liu Xia og hennes familie få gravlegge fredsprisvinneren der de selv ønsker, og at de må få lov til å sørge i fred.

Kina må også oppheve alle begrensninger på familiens bevegelsesfrihet, og Liu Xia og hennes bror Liu Hui må få lov til å forlate Kina dersom de ønsker det, mener de to EU-presidentene.

(©NTB)