Palestiner drept i Betlehem

Det palestinske helsedepartementet opplyser fredag ettermiddag at 18 år gamle Bara Hamamdah ble skutt i brystet under sammenstøt i flyktningleiren Dheisheh.

Den israelske hæren bekrefter at det var sammenstøt i leiren, men ikke at noen er drept. Ifølge det israelske forsvaret var soldatene der for å pågripe mistenkte.

