Toppdemokrat har bedt om dokumenter av Trump jr. 

Virginia-senatoren Mark Warner bekrefter at komiteen ba om dokumentene tidligere denne uken.

Dette er etter at Donald Trump jr., sønnen til USAs president, delte en epostutveksling om det omdiskuterte møtet med en russisk advokat.

Trump jr. sier han ikke mottok noen viktig informasjon om Clinton på møtet, og at det i hovedsak handlet om andre ting. Den russiske advokaten, Natalja Veselnitskaja, sier hun aldri har opptrådt på vegne av Russlands regjering.

Warner har uttalt at han vil at Trump jr. skal vitne for komiteen. Mandag skrev Trump jr. på Twitter at han vil samarbeide med komiteen. Også Jared Kushner, Donald Trumps svigersønn, er ventet å forklare seg i en lukket høring.

Warner sier at de nå har begynt å intervjue personer som var tilknyttet Trump-kampanjen i jakten på sannheten om de samarbeidet med Russland før presidentvalget sist høst.

