Tre væpnede palestinere drept i Jerusalems gamleby

Angrepet fant sted fredag morgen i nærheten Løveporten inn til gamlebyen i Øst-Jerusalem.

Israelske styrker sier tre væpnede gjerningspersoner begynte å skyte mot dem. Gjerningspersonene løp i retning av moskeene på den hellige høyden som på arabisk heter Haram al-Sharif, og som jøder kaller Tempelhøyden. De ble tatt igjen av israelsk politi som skjøt og drepte dem, heter det videre.

To ofre behandles for kritiske skuddskader, mens et tredje er lettere til moderat såret, opplyser ambulansepersonell til avisa Haaretz.

På gjerningspersonene ble det funnet to rifler og en pistol, opplyser politiet. Haram al-Sharif er stengt og fredagsbønnen avlyst for første gang på flere år som følge av skytingen, skriver Haaretz.

Titalls tusen palestinere strømmer hver uke til moskeene der for å be. Siden Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967 har myndighetene bare to ganger tidligere beordret en slik stenging, ifølge bønneladeren Ikrema Sabri ved Haram al-Sharif.

Tempelhøyden regnes som et hellig sted for både jøder og muslimer, og gamlebyen har vært åsted for blodige voldshandlinger mellom israelere og palestinere mange ganger tidligere. Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967.

