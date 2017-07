Trump i vennlig møte med Macron i Paris

På en pressekonferanse torsdag kveld sa Macron at han og Trump var enige om å arbeide for et "etterkrigskart" for Syria når krigen er over, og at de stort sett ser likt på spørsmålet om sikkerhet og stabilitet i Midtøsten.

Trump mente på pressekonferansen at en våpenhvile i det sørlige Syria var et positivt resultat av hans møte med Russlands president Vladimir Putin i Hamburg forrige helg, og Macron var enig i at det er viktig å holde kontakten med Putin.

Macron erkjente samtidig at det er klar uenighet mellom de to om Parisavtalen om klimaendringer, som Trump har trukket USA ut av.

Kan snu om Parisavtalen

Likevel sa han at de var enige om å bekjempe den globale trusselen, mens Trump antydet at "noe" kunne skje med USAs holdning til Parisavtalen. Det er blitt tolket som at han kan vurdere å omgjøre beslutningen om å trekke USA ut.

Når det gjelder handel, som er et tema der Trump også er på kant med resten av verden, ble de to presidentene enige om at de går inn for en "fri og rettferdig verdenshandel".

Med det mener de en fri verdenshandel, slik Macron går inn for, samtidig som land skal ha rett til å beskytte seg mot urettferdig handelspraksis, slik Trump krever.

De to framsto som gode venner og understreket da også at båndene mellom dem og mellom USA og Frankrike er ubrytelige.

Forgylte saler

Trump ble mottatt med fulle æresbevisninger da han torsdag kom på statsbesøk til Paris, og ble vist rundt under den forgylte kuppelen i Invalides-domen der Napoleon ligger begravet, og i de overdådige forgylte salene i Elysees-palasset.

Torsdag kveld satte Trump og Macron og deres koner Melania og Brigitte seg ned til middag i en restaurant i midterste etasje av Eiffel-tårnet, med panoramautsikt over Lysenes by.

Trump gikk i løpet av besøkets første dag tilbake på sin tidligere kritiske holdning til Frankrike etter terrorangrepene de siste årene. Da siterte han flere ganger en ukjent venn ved navn Jim som mente at Paris ikke lenger var Paris og ikke verdt å besøke.

Nå sier han at Paris er en av verdens store byer, en av de vakreste i verden, samtidig som han hyllet Macron og kalte ham en storartet president for franskmennene.

