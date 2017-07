Trump og Macron avsluttet besøk med nytt langt håndtrykk

De to så ut som de nesten drev med intens tautrekking da sa adjø til hverandre på Champs-Élysées uten at noen av dem så ut til å være den første til å gi slipp. 25 sekunder tok det før de ga seg.

Trump så i begynnelsen ut til å gå seirende ut av dysten da han et øyeblikk klarte å få Macron ut av balanse. Han klarte til og med å gi Macrons kone Brigitte et farvelkyss uten å slippe hånden til ektemannen hennes.

Håndtrykkene er i ferd med å bli varemerket til de to alfahannene etter deres første møte under NATO-møtet i Brussel i mai, da Macron holdt Trumps neve i et så fast og langt grep at den amerikanske presidentens knoker hvitnet.

Macron sa etterpå at han skred til verket med fullt overlegg for å gjøre det klart for Trump at han ikke ville la seg overkjøre. På det tidspunktet var Trump allerede berømt for sine håndtrykk der han demonstrerte sin makt ved å trekke motparten brått mot seg.

På G20-toppmøtet i Hamburg i forrige uke utkjempet de to en ny energisk tautrekking før det siste møtet i Paris, der de to framsto som gode venner med respekt for hverandre.

