Liu Xiaobo kremert 

Liu sovnet inn på sykehus torsdag. 61-åringen led av uhelbredelig kreft. Han fikk diagnosen 23. mai i år.

Lokale myndigheter i Shenyang sa i en kort uttalelse at kremeringen fant sted lørdag morgen lokal tid med familie og venner til stede.

Lius kone, Liu Xia, og resten av familiemedlemmene har blitt nøye overvåket av kinesiske myndigheter, og stort sett vært uten kontakt med omverdenen.

Flere europeiske land tok til orde for at demokratiforkjemperen burde få reise til utlandet for å få behandling, men kinesiske myndigheter mente Liu var for syk til å tåle reisen.

