Hammond: Britene skal betale EU-gjelden

– Vi er et land som alltid har stått ved sine forpliktelser. Hvis det skulle være et hvilket som helst beløp som er ubetalt og som har blitt verifisert og bokført, skal vi selvsagt ta oss av det, sier Hammond til BBC.

– Vi er ikke et land som snur ryggen til sin gjeld, legger han til.

Hammond har dermed avvist utenriksminister Boris Johnsons nylige uttalelser om at EU kan se langt etter penger fra Storbritannia. Johnsons uttalelser kom etter at EU-tjenestemenn overfor AFP anslo at Storbritannia kan bli bedt om å betale opptil 100 milliarder euro, nærmere 940 milliarder kroner. Et latterlig beløp, kommenterte Johnson.

Hammond, som medgir at det er strid om brexit innad i regjeringen, slår nå fast at ubetalte regninger til EU skal stå øverst på agendaen når brexit-forhandlingene, som startet i forrige måned, gjenopptas mandag 17. juli.

