Macron: Trump kan skifte mening om Parisavtalen

Det skriver avisen Le Journal du Dimanche, gjengitt av Reuters.

– Trump fortalte meg at han skal prøve å finne en løsning de kommende månedene, sier Macron og viser til møtene dem imellom i Paris i forrige uke.

Trump overrasket under besøket i Paris da han på et pressemøte sa at «noe kan skje med Parisavtalen, la oss se».

Trump gikk kraftig til angrep på målet for klimafinansiering da han kunngjorde sin beslutning om å trekke seg ut av Parisavtalen. Han var krystallklar på at USA trekker sine bidrag, som ifølge Trump har «kostet USA en formue».

– Vi snakket om detaljer i det som kan få ham til å snu om Parisavtalen, sier Macron til den franske avisen.

Parisavtalen trådte i kraft 4. november 2016. Formålet er å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert femte år.

I tillegg skal landene styrke sin evne til å tilpasse seg klimaendringene. Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land.

1. juni kunngjorde Trump at han trakk USA fra avtalen.

