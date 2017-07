Macron og Netanyahu minnes holocaust

Netanyahu var invitert til Frankrike for å minnes ofrene for massedeporteringen av franske jøder til nazistiske dødsleirer under annen verdenskrig.

De to talte ved en følelsesladd seremoni ved Vel d'Hiv-stadionet. Rundt 13.000 mennesker ble samlet der 16.–17. juli 1942, for så å sendes videre til konsentrasjonsleirene. Færre enn 100 kom tilbake.

Deporteringen var tabu i Frankrike i mange år. Det var først i 1995 at en fransk regjering påtok seg ansvaret, og Macron sa i sin tale søndag at det er helt klart at Frankrike hadde organisert deporteringen.

Macron avviste påstander fra det franske ytre høyre om at Vichy-regimet som sto for deporteringen, ikke representerte den franske staten.

– Det kan være beleilig, men det er falskt, sa han og viste til at det var fransk politi som organiserte det, og at ikke en eneste tysker var involvert.

I sin tale fordømte Macron alle forsøk på å benekte at holocaust fant sted, og han kalte antisionisme en ny form for antisemittisme.

Han sa det var helt naturlig å invitere Netanyahu til seremonien, men gjorde det også klart i et intervju med avisa Journal du Dimanche at han ikke forsøker å viske ut skillet mellom minneseremonien og fransk-israelske forbindelser generelt. Senere søndag skulle de to ha separate samtaler om dagens situasjon.

Flere propalestinske grupperinger protesterte mot Netanyahus besøk. De trakk fram Israels bosetninger på den okkuperte Vestbredden og blokaden av Gaza i sin kritikk.

