Russland krever adgang til ambassadebygg i Washington

Amerikanske myndigheter har vist russisk ambassadepersonell bort fra de to bygningene, siden president Barack Obama stengte dem som svar på angivelig russisk innblanding i den amerikanske valgkampen.

De to landene skulle møtes på høyt politisk nivå senere mandag, og ambassadesaken sto på dagsordenen blant flere andre.

– Vi finner det totalt uakseptabelt at tilgang til de to byggene er underlagt amerikanske betingelser. Vi krever at de blir tilbakeført til russisk kontroll uten mer snakk, sier Kreml-talsmann Dimitrij Peskov.

De to bygningene var også et av temaene da presidentene Donald Trump og Vladimir Putin møttes under G20-møtet i Hamburg tidligere i måneden.

Obama stengte de to bygningene i desember i fjor, samtidig som han utviste 35 russiske diplomater med spionasje som begrunnelse. Tiltakene kom etter framlegging av amerikanske etterretningsrapporter som sa at russiske hackere hadde manipulert valget i Trumps favør.

Russerne truer med mottiltak mot amerikansk ambassadebygg i Moskva, hvis ikke blokaden straks blir opphevet.

(©NTB)