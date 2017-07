Sør-Korea vil innlede forhandlinger med Nord-Korea

– Vi ber Nord-Korea om et møte i Tongilak 21. juli for å stanse alle fiendtlige aktiviteter som fører til militære spenninger på grensen, sa viseforsvarsminister Suh Choo-suk på en pressekonferanse.

Det er første gang siden 2015 at militære forhandlinger mellom de to landene blir foreslått, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Forslaget kommer en uke etter at Sør-Koreas president Moon Jae-in nok en gang uttalte at dialog med Nord-Korea er viktigere enn noensinne, spesielt for å holde Pyongyangs missilprogrammer i sjakk.

