FN-utsending: Mosuls vei videre blir ekstremt krevende

FNs sikkerhetsråd møttes mandag for å diskutere veien videre for Mosul etter frigjøringen fra ekstremistgruppen IS og situasjonen i Irak.

– For å gå fra en militær seier til fred, stabilitet og utvikling, er det avgjørende at regjeringen gjør det de kan for å gi folk livet og verdigheten tilbake, sa Jan Kubis, FNs spesialutsending for Irak, til sikkerhetsrådet.

Han understreket at IS fortsetter deres grusomme terrorhandlinger i Irak, og at veien videre vil bli ekstremt krevende. Kubis sa også at Mosul må gjenoppbygges så fort som mulig slik at menneskene som har flyktet fra byen kan reise hjem igjen.

Ifølge FN har rundt 915.000 innbyggere flyktet fra hjemmene sine siden irakiske regjeringsstyrker og deres allierte innledet en offensiv mot IS i Mosul i oktober. Rundt 200.000 har vendt tilbake, hovedsakelig til den østlige delen.

10. juli erklærte Iraks statsminister Haider al-Abadi «total seier» over IS i byen.

(©NTB)