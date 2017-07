Frosken Kermit-skuespiller fikk sparken 

Steve Whitmire begynte i «The Muppets» i 1978 og tok over rollen som Kermit da mannen bak det populære showet, Jim Henson, døde i 1990.

Etter 27 år i rollen som den noe viltre frosken har Whitmire nå fått sparken på grunn av det The Muppets Studio omtaler som gjentatt uakseptabel oppførsel.

Whitmire skal opp gjennom årene blant annet ha sendt flere eposter hvor han gikk til angrep på manusforfattere, regissører og andre i serien.

Whitmire sier i et intervju med The Hollywood Reporter at studioet mente at han hadde vært for frittalende i forhold til hvordan Kermit-karakteren skulle spilles i Muppets mockumentary-serien som gikk på luften 2015–2016. Whitmire mener han bare prøvde å gjøre showet bedre.

Studio-veteranen Matt Voegel skal nå ta over rollen som Kermit.

