Opprørere i Ukraina vil kalle landet «Lille Russland»

– Vi mener den ukrainske staten, slik den var, ikke kan bli gjenopprettet, sier opprørslederen Aleksandr Zakhartsjenko, ifølge nyhetsbyrået Tass.

Opprørerne han leder, erklærte tirsdag i stedet opprettelsen av en ny stat de kaller Malorossija.

Navnet stammer fra tsartiden og betyr Lille Russland. Betegnelsen ble tidligere brukt på et landområde som i dag dekker nesten hele Ukraina.

En ny grunnlov skal utarbeides, og deretter legges ut for folkeavstemning i de opprørskontrollerte områdene.

Høye ambisjoner

Opprørerne i Øst-Ukraina erklærte allerede i 2014 opprettelsen av to uavhengige stater: Folkerepublikken Donetsk og Folkerepublikken Luhansk. Ingen av dem er blitt formelt anerkjent av andre stater.

Ambisjonene for den nye staten er imidlertid større. Representanter fra begge «folkerepublikkene» går angivelig sammen om å etablere «Lille Russland», og håpet er at den nye staten skal omfatte hele dagens Ukraina.

– Vi, representantene for regionene i det tidligere Ukraina, unntatt Krim, proklamerer opprettelsen av en ny stat som er Ukrainas etterfølger, sier Zakhartsjenko.

Hva som vil bli de viktigste forskjellene mellom «Lille Russland» og dagens Ukraina, er noe uklart. Men hovedstaden skal flyttes til opprørs-bastionen Donetsk.

Kiev, dagens ukrainske hovedstad, skal få en ny rolle som «historisk og kulturelt senter».

– Invitasjon til diskusjon

Så langt virker det lite sannsynlig at den nye staten vil bli anerkjent av andre land.

En talsmann for Ukrainas president Petro Porosjenko uttalte at prosjektet var gravlagt kort etter opprørernes selvstendighetserklæring. Presidenten lover å gjenopprette kontrollen over hele Ukraina.

Russland antas å gi omfattende støtte til opprørerne i Øst-Ukraina. Men heller ikke den russiske regjeringen virker begeistret for planene om en ny stat.

– Jeg ser dette kun som en invitasjon til diskusjon. Denne erklæringen har ingen juridiske konsekvenser, sier Boris Gryzlov, Russlands utsending til fredssamtalene om Ukraina i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

Gryzlov påpeker også at utspillet ikke passer inn i Minsk-prosessen. En ny runde med fredssamtaler skal begynne onsdag.

Selv om russerne tilsynelatende er skeptiske, mener Porosjenko at Zakhartsjenko og hans utspill i virkeligheten er styrt fra Moskva.

Men selv på hjemmebane i Øst-Ukraina virker det som Zakhartsjenko, som har base i Donetsk, vil møte utfordringer. Opprørere i Luhansk opplyser at de ikke er informert om den nye staten og at de stiller seg tvilende til prosjektet.

(©NTB)