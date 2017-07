USA innfører nye sanksjoner mot Iran, men beholder atomavtalen

Sanksjonene, som ble innført tirsdag, er rettet mot 18 iranske personer og virksomheter. Alle skal være tilknyttet Irans program for utvikling av militære langdistanseraketter.

– Denne regjeringen vil fortsette å aggressivt takle Irans ondartede aktivitet, sa den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin.

Irans nasjonalforsamling svarte raskt med å bevilge mer penger til rakettprogrammet. Dette viser at Iran vil motstå amerikanerne med all makt, uttalte Ali Larijani, nasjonalforsamlingens president.

I tillegg varslet det iranske utenriksdepartementet egne sanksjoner rettet mot amerikanske personer og virksomheter som har «motarbeidet det iranske folk og andre muslimske folk».

– Overholder avtalen

Til tross for de nye straffetiltakene gjør ikke USA i denne omgang alvor av trusselen om å trekke seg fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.

President Donald Trump gir seg selv mer tid til å vurdere saken, skriver nyhetsbyrået AP. I valgkampen i fjor lovet Trump å skrote avtalen, som han kalte en katastrofe.

Etter at han flyttet inn i Det hvite hus, har Trump virket mindre skråsikker. Mandag informerte Trump-regjeringen Kongressen for andre gang om at Iran overholder avtalen. Samtidig mener regjeringen at Iran handler i strid med avtalens formål.

Kilder i regjeringen opplyser at den prøver å samarbeide med USAs allierte for å rette opp svakheter i avtalen.

Godt skussmål

Bakgrunnen for den langvarige striden om Irans atomprogram er frykt for at landet skal utvikle atomvåpen. Myndighetene i Iran har hele tiden avvist at de har slike planer og forsikret at programmet dreier seg om kjernekraft og andre fredelige formål.

I 2015 ble det etter mange års samtaler enighet om en avtale mellom Iran, USA, Russland, Kina, Frankrike, Storbritannia og Tyskland. En rekke sanksjoner mot Iran ble opphevet, og til gjengjeld godtok landet mer internasjonalt innsyn i atomprogrammet.

Tidligere denne måneden kunne Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) opplyse at Iran har redusert sine lagre av lavanriket uran og ikke produsert mer høyanriket uran enn lovet. Landet har også redusert lageret av tungtvann, stanset arbeidet med den såkalte Arak-reaktoren og åpnet alle sine anlegg for inspektører fra IAEA.

Det gode skussmålet fra IAEA førte til at Iran fikk ros både fra FN og EU.

