Avis: Trump stanser CIAs væpning av opprørere i Syria

Beslutningen ble tatt for nesten en måned siden, opplyser ikke navngitte amerikanske tjenestemenn til avisa.

Målet med innsatsen har vært å øke presset mot Syrias president Bashar al-Assad og styrke muligheten for at han skulle gå av. Men selv programmets støttespillere har stilt spørsmål ved betydningen av det etter at Russland trådte inn i krigen på Assads side.

Russisk ønske

Utfasingen av programmet viser Trumps interesse i å finne måter å samarbeide med Russland på, ifølge amerikanske tjenestemenn. Stansen ses også som en erkjennelse av Washingtons begrensede innflytelse i Syria og et stadig svakere ønske om å fjerne Assad fra makten.

Russland har lenge ønsket en avvikling av CIA-programmet, som gikk ut på å trene og væpne antatte moderate opprørere som kjemper mot Assads regjeringsstyrker.

Beslutningen om å stanse prosjektet, skal ha blitt tatt før møtet mellom Trump og den russiske presidenten Vladimir Putin under G20-møtet i Tyskland 7. juli.

– Putin vant

Én anonym tjenestemann hevder beslutningen betyr at «Putin vant i Syria». Ilan Goldenberg, som leder tankesmia Center for a New American Security, mener imidlertid at Trump forholder seg til virkeligheten i Syria.

Selv om CIA-programmet nå angivelig innstilles, kommer USA til å fortsette å støtte kurdiske og arabiske opprørere som kjemper mot ekstremistgruppa IS i Syria.

Noen av opprørerne som CIA har støttet, er blitt trent i Jordan. Også Norge trener syriske opprørere i Jordan, men Forsvarsdepartementet har ikke opplyst hvilke grupper som får norsk bistand.

Washington Posts opplysninger er ikke bekreftet av CIA eller den amerikanske regjeringen. Sarah Sanders, talsperson for Det hvite hus, sier hun ikke vet om Trump diskuterte CIAs bistand til syriske opprørere med Putin på G20-møtet.

(©NTB)