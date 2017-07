Indonesia forbyr Hizb ut-Tahrir

– Hizb ut-Tahrirs juridiske status er blitt trukket tilbake av hensyn til opprettholdelsen av nasjonal enhet, sier generaldirektør Freddy Haris i departementet for justis og menneskerettigheter.

Dekretet ble undertegnet av president Joko Widodo i forrige uke og gir regjeringen utstrakte fullmakter til å rydde opp i alt som kan true den offisielle ideologien pancasila, som knesetter demokrati og sosial rettferdighet i verdens mest folkerike muslimske land.

Menneskerettighetsgrupper er i harnisk og sier at dekretet undergraver forsamlingsfriheten og at regjeringen lett kan misbruke sin makt uten at det får følger.

Hizb ut-Tahrir er en internasjonal islamsk politisk bevegelse, som ønsker å forene alle muslimske nasjoner i en islamsk stat, et kalifat.

Det anslås at bevegelsen i dag opererer i mer enn 40 land, selv om den er forbudt i mange av dem, Blant annet Egypt, Tyrkia, Russland, Kina og Tyskland. Bevegelsen ble stiftet i 1953 og ledes i dag av jordaneren Ata Abu Rashta.

