Kina vil samarbeide mer med Palestina

Han sa også at han håper palestinske og israelske myndigheter vil kunne samarbeide ettersom de begge er Kinas økonomiske samarbeidspartnere.

Kinas ønske om et tettere forhold til palestinerne er ifølge Xi knyttet til Kinas store handelspolitiske prestisjeprosjekt. Prosjektet har fått navnet Ett belte – én vei og omtales også som den nye Silkeveien.

Målet er å bygge ny infrastruktur, ikke minst innen transport, langs de gamle handelsrutene mellom Asia og Europa. Land som slutter seg til prosjektet, kan regne med betydelig økonomisk støtte fra Kina.

Ifølge Xi støtter Kina palestinernes kamp for å opprette en egen og uavhengig stat basert på grensene fra før seksdagerskrigen i 1967, noe som også innebærer at Øst-Jerusalem blir landets hovedstad.

Øst-Jerusalem er i dag okkupert og annektert av Israel, men området er ikke anerkjent som israelsk territorium av verdenssamfunnet.

Abbas uttalte under besøket tirsdag at han ønsker et samarbeid med Kina både når det gjelder økonomi, teknologi og industri. Han sa også at han håper Kina vil spille en større rolle i internasjonale spørsmål framover.

Kina har tidligere lovet palestinerne nærmere 60 millioner kroner i humanitær bistand, og landet vil også hjelpe til med å bygge et kraftverk basert på solenergi i de palestinske områdene.

Kina har også et godt forhold til Israel og inngikk tidligere i år en rekke avtaler om samarbeidsprosjekter innen teknologi.

