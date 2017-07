Trump og Putin møttes to ganger under G20

Den amerikanske presidenten møtte sin russiske motpart, Vladimir Putin, to ganger under G20-toppmøtet i Hamburg, bekrefter Det hvite hus tirsdag.

Det var allerede kjent at de to presidentene møttes under G20 møtet 7. juli. Det var første gang Trump og Putin møttes ansikt til ansikt.

Hvor lenge møtet varte eller hva som ble diskutert, ble det ikke opplyst om, men Det hvite hus sier det dreier seg om en privat middag under G20-møtet og at de to presidentene snakket sammen mot slutten av kvelden.

Tirsdag kveld lokal tid tvitrer presidenten selv at møtet ikke var noe nytt.

– Nyheten om middagen med Putin er «syk». Alle G20-lederne, og deres ektefeller, ble invitert til middag av den tyske statsministeren. Dette visste pressen! skriver Trump.

Videre skriver han at «falske nyheter» stadig blir verre.

Da USAs utenriksminister Rex Tillerson møtte pressen for å gi et referat fra det første møtet, fortalte han at det ble en «robust og langvarig» ordveksling. Samtalen mellom Trump og Putin i Hamburg varte nesten to timer lenger enn de 35 minuttene som var avsatt.

