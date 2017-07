Tyrkias ambassadør kalt inn på teppet i Berlin

Samtidig ble det klart at den tyske utenriksministeren Sigmar Gabriel har avbrutt ferien for å drøfte det som omtales som en dramatisk opptrapping i Tyrkias atferd.

Under møtet i utenriksdepartementet fikk den tyrkiske ambassadøren beskjed om at fengslingen av tyskeren og andre menneskerettighetsaktivister verken er forståelig eller akseptabelt, ifølge talsmann for tysk UD, Martin Schäfer.

Steudtner ble mandag varetektsfengslet i Tyrkia sammen med flere andre menneskerettighetsaktivister. Tyskeren har i en årrekke jobbet for flere hjelpeorganisasjoner, blant annet i Afrika. Han skal kun ha en løs tilknytning til Tyrkia, ifølge Der Spiegel.

Sverige vil ha svar

I tillegg til Steudtner ble fem andre aktivister varetektsfengslet, blant dem svenske Ali Gharavi og Amnesty Internationals landdirektør, Idil Eser. Også Sverige krever en forklaring på fengslingen av aktivistene.

– Vår generalkonsul i Istanbul, ambassaden i Ankara og utenriksdepartementet i Stockholm jobber alle med saken, opplyser Jessica Garpvall i det svenske utenriksdepartementet.

Hun understreker at myndighetene er bekymret over fengslingen.

Terroranklager

Aktivistene anklages for å ha støttet en væpnet terrorgruppe, uten selv å være medlemmer, ifølge Amnesty. Dermed risikerer de å sitte fengslet i ett til fem år i påvente av en rettssak.

Aktivistene ble pågrepet for to uker siden da tyrkisk politi stormet et hotell på en øy utenfor Istanbul, der de to deltok på en samling for menneskerettighetsaktivister. Fire aktivister er siden løslatt.

For en måned siden ble også styrelederen for Amnesty i Tyrkia, Taner Kilic, pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet. I tillegg har den tysk-tyrkiske journalisten Deniz Yucel sittet varetektsfengslet siden februar. Han jobber for avisen Die Welt, men anklages av tyrkiske myndigheter for å spre propaganda og oppfordre til hat.

(©NTB)