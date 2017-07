32 millioner amerikanere kan stå uten helseforsikring innen 2026

Tidligere har man anslått at 22 millioner mennesker vil stå uten forsikring dersom man erstatter Obamacare med Trumps foreslåtte helsereform. Nye beregninger fra Kongressens budsjettkontor viser at tallet er 32 dersom man avskaffer Obamacare uten noen ny plan.

Det ble tirsdag bestemt at Senatet skal stemme over avskaffelsen av Obamacare tidlig i uke 30, etter at det ble klart at den amerikanske presidenten Donald Trump mislyktes med å få flertall for en ny helsereform.

Per dags dato er 22 millioner er forsikret gjennom det såkalte Obamacare-markedet. De aller fleste andre, 155 millioner mennesker, har helseforsikring gjennom arbeidsgiver.

Klar beskjed fra presidenten

Under en lunsj for alle de republikanske senatorene onsdag gjorde presidenten sitt ønske om veien videre meget klar.

– I sju år har dere lovet amerikanere å avskaffe Obamacare. Folk lider. Å være passive er ikke et alternativ og jeg mener rett og slett at ingen av dere bør forlate byen uten en ny plan på plass, sa Trump.

Han henvendte seg deretter til senator Dean Heller fra Nevada, som er i en sårbar posisjon før mellomvalget.

– Han vil jo fortsette å være senator, vil han ikke? spurte presidenten.

Motstand fra egne rekker

Under valgkampen hevdet Trump at det ville være en enkel sak å avskaffe forgjengerens reform, men har møtt stor motstand i Republikanernes egne rekker.

To senatorer har allerede gjort det klart at å avskaffe Obamacare uten et klart alternativ ikke er aktuelt. Det vil kun skape usikkerhet og kaos, uttalte senator Lisa Ann Murkowski fra Alaska, tirsdag.

Republikanerne trenger minst 50 stemmer i Senatet for å få avskaffet den gjeldende helseordningen.

(©NTB)