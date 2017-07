Britisk optimisme etter ny runde med brexit-forhandlinger

– Jeg sa i forrige uke at jeg ville se hva vi er enige om og hva vi ikke er enige om, og det har vært mulig denne uken, konstaterte EUs sjefforhandler Michel Barnier på en pressekonferanse i Brussel torsdag.

Han etterlyste likevel en klargjøring fra britisk side, både når det gjelder regningen som EU krever i forbindelse med utmeldingen, og EU-domstolens framtidige rolle når det gjelder rettighetene til EU-borgere bosatt i Storbritannia.

EU mener at EU-domstolen bør være øverste rettsmyndighet for EU-borgere også etter utmeldelsen, noe Storbritannias statsminister Theresa May tidligere har avvist.

– Robuste samtaler

Britenes brexit-minister David Davis sa under pressekonferansen at det er grunn til å være fornøyd med samtalene, som han kalte «robuste, men konstruktive». Han vedgikk at det er mye igjen å snakke om.

– En løsning vil kreve fleksibilitet fra begge sider, fastslo han.

De to møttes samme dag til lunsj i den britiske ambassaden i Brussel, der de gjennomgikk hvor langt de er kommet.

Fristen for å få på plass en avtale går ut i mars 2019. Partene møtes nå fire dager per måned. Forhandlingene ble formelt innledet 19. juni. Da ble partene først og fremst enige om en tidsplan og hva slags saker som skal prioriteres framover.

Under denne ukens runde var målet å finne fram til punktene der forskjellene er størst, samt å finne ut hvor partene har noenlunde felles standpunkt.

Sosiale stønader

Ifølge Barnier er det en viss enighet om hva slags behandling som skal gis til britiske statsborgere som er bosatt i EU, og EU-borgere som er bosatt i Storbritannia etter utmeldelsen, melder BBC.

– Men det er uenighet når det gjelder rettighetene til framtidige familiemedlemmer og eksport av visse sosiale stønader, sier EU-forhandleren.

EU mener at en avtale må være i boks innen oktober 2018 for at medlemslandene skal rekke å ratifisere den innen fristen går ut.

Storbritannia blir automatisk utmeldt fra EU 29. mars 2019 med mindre partene blir enige om en utsettelse.

Britiske tjenestemenn har avvist rykter om at Storbritannia kom dårlig forberedt til forhandlingene denne uken. Da Davis og Barnier ble fotografert under åpningen av forhandlingsrunden mandag, satt Davis med en stor bunke papirer, mens Barnier kom tomhendt.

(©NTB)