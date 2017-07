Linkin Park-vokalist er død

Myndighetene i Los Angeles bekrefter at Chester Bennington er død og at han trolig tok sitt eget liv. Han ble funnet død i et hus i Palos Verdes Estates torsdag.

Det var i 1996 at Bennington var med på å danne bandet Linkin Park i en av Los Angeles forsteder. Da han fikk sitt store gjennombrudd i 1999 og 2000, arbeidet han for et IT-selskap i Phoenix. Linkin Parks debutalbum «Hybrid Theory» ble solgt i 10 millioner eksemplarer.

Bennington slet i flere perioder av livet sitt med narkotika- og alkoholmisbruk. Han skal ha startet med alkohol og narkotika som elleveåring på grunn av en vanskelig oppvekst. Bennington var en nær av med sangeren og musikeren Chris Cornell, som døde 17. mai – bare 52 år gammel, og Bennington framførte Leonard Cohens låt «Hallelujah» i begravelsen hans i slutten av mai.

I neste uke skulle bandet ha lagt ut på en turné som blant annet inkluderte en konsert i New York med flere kjente band, som Blink-182 og Wu-Tang Clan.

Fram til nå har Linkin Park solgt over 70 millioner plater. Strømmetjenesten Spotify har rangert Linkin Park som verdens fjerde mest strømmede band i første halvår av 2017.

Bennington etterlater seg seks barn.