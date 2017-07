Trump jr. må vitne i Senatet

President Donald Trumps sønn og valgkampleder Manafort må vitne i Senatet som følge av at de 9. juni møtte den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

Trump Jr. har innrømmet at møtet med Veselnitskaja fant sted fordi advokaten hevdet å ha opplysninger som kunne være skadelig for hans fars motkandidat Hillary Clinton under valgkampen.

– Ingen detaljer eller ytterligere informasjon ble lagt fram eller tilbudt. Det ble raskt klart at hun ikke hadde noen relevant informasjon, har Trump jr. uttalt.

Svigersønnen til Trump senior, Jared Kushner, deltok også på møtet. Han skal vitne i Senatets etterretningskomité mandag.

