Trump sier han angrer på utnevnelsen av Sessions

Det er i et intervju med New York Times at den amerikanske presidenten sier han burde ha valgt noen andre til stillingen.

Presidenten sier Sessions' avgjørelse om å beskytte seg selv og holde seg unna Russland-granskningen var veldig urettferdig overfor presidenten.

I intervjuet snakker Trump også om det andre møtet med Putin i Russland. Tirsdag ble det kjent at de to møttes to ganger under G20-møtet. Trump sier det dreide seg mest om utveksling av høflighetsfraser.

