USA raser etter avsløring av amerikanske baser i Syria

Nyhetsbyrået Anadolu publiserte mandag en liste over ti amerikanske militærbaser og forlegninger i det nordlige Syria og også hvor mange soldater fra spesialstyrkene som er stasjonert ved flere av dem.

Ifølge Anadolu er det snakk om to militære flyplasser og åtte militære forlegninger, som benyttes som ledd i USAs støtte til den kurdiske YPG-militsen.

En ene forlegningen ligger ifølge det tyrkiske nyhetsbyrået i Ayn Issah nord i Raqqa-provinsen og huser nå 200 amerikanske og 75 franske spesialsoldater.

Terrorliste

Tyrkia ser på YPG som PKK-geriljaens avlegger i Syria og har satt begge de to kurdiske gruppene på sin liste over terroristorganisasjoner.

– Vi kan ikke gå god for kildene som har bidratt til denne artikkelen, men det er svært bekymringsfullt dersom offisielle kilder i et NATO-alliert land med overlegg setter våre styrker i fare ved å frigi sensitiv informasjon, sier Pentagon-talsmannen Adrian Rankine-Galloway.

– Vi har overbrakt vår bekymring til den tyrkiske regjeringen, legger han til.

Kurdiske allierte

USA lener seg tungt på YPG-militsen og andre kurdiske krefter i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Nord-Syria og bidrar både med våpen og luftstøtte.

Tyrkia frykter at våpnene skal havne i hendene på PKK, og ledelsen i Ankara misliker også sterkt at kurderne i nabolandene Irak og Syria er i ferd med å etablere statslignende enheter. Frykten er at kurderne i Tyrkia skal lykkes med det samme, og at det på sikt skal resultere i en felles kurdisk statsdannelse.

