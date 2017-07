AP: Spicer går av i protest mot Trumps nye kommunikasjonssjef 

Nyhetsbyrået AP har snakket med to ikke navngitte personer som er kjent med Spicers beslutning. En av dem sier Spicer slutter fordi han har innvendinger mot utnevnelsen av finansmannen Scaramucci.

Tidligere fredag ble det kjent at finansmannen Anthony Scaramucci blir ny kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus. Utnevnelsen er ikke offisielt kunngjort, men kilder i Det hvite hus opplyste til en rekke medier at Trump har bestemt seg for å ansette Scaramucci.

Scaramucci har bakgrunn fra Wall Street og jobbet tett med Donald Trump i overgangsteamet hans etter presidentvalget. Han har hyppig forsvart presidenten på TV, har tidligere hatt sitt eget TV-show om finansnyheter og vært bidragsyter til Fox News.

Presidentens forrige kommunikasjonssjef, Mike Dubke, sa opp stillingen 18. mai.

Dubke samarbeidet tett med Trumps pressetalsmann Sean Spicer. Han har for det meste operert i kulissene i kommunikasjonsarbeidet i Det hvite hus.

Både Dubke og Spicer skal ifølge amerikanske medier ha fått skarp kritikk internt for innsatsen, spesielt etter at Trump sparket FBI-sjef James Comey i vår.

