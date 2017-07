Aviser: Britene vil kunne tillate EU-innvandring i en overgangsperiode

En slik overgangsperiode vil kunne vare i to til fire år etter at Storbritannia har forlatt EU i 2019, skriver avisene The Times og Guardian, som siterer ikke navngitte britiske kilder med nær kjennskap til brexit-forhandlingene.

– Hvis du spør næringslivet om når de ønsker at man blir enige om dette, vil de svare i morgen, sier en av kildene.

Det å stanse innvandring fra EU-land var ett av de viktigste argumentene til brexit-tilhengerne under valgkampen forut for folkeavstemningen i fjor sommer.

Statsminister Theresa May har lovet at det skal bli slutt på den frie bevegelsen av mennesker mellom EU og Storbritannia etter at Storbritannia har forlatt unionen. Målet er at innvandringen skal begrenses til noen titusen hvert år. De siste årene har rundt 250.000 personer flyttet til Storbritannia fra andre EU-land per år. De fleste kommer fra Øst- og Sør-Europa.

Å tillate fortsatt fri bevegelse over grensene, vil også kunne gi Storbritannia større adgang til EUs indre marked, selv etter at medlemskapet er over.

Dette er blant annet en viktig del av EØS-avtalen som Norge har med EU.

Det britiske industriforbundet har bedt den britiske regjeringen om å sørge for at Storbritannia får beholde tilgangen til EUs indre marked i en overgangsperiode.

EU og Storbritannia møtes nå til forhandlinger fire dager per måned for å få spikret en avtale om betingelsene for den såkalte skilsmissen. Den andre runden har foregått i Brussel denne uken.

