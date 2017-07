Mattis tror Baghdadi lever

– Jeg tror Baghdadi er i live. Og jeg kommer til å tro noe annet når jeg vet at vi har drept ham, sier Mattis til pressen i Pentagon fredag.

– Vi jakter på ham, men vi antar at han er i live, tilføyer forsvarsministeren.

De siste månedene har det kommet en rekke meldinger om at Baghdadi er død. Senest forrige uke hevdet eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) å ha mottatt «bekreftet informasjon» fra IS-kommandanter om at lederen er drept.

Russland opplyste i midten i juni at Baghdadi kunne ha blitt drept i et russisk flyangrep i Syria i slutten av mai.

USA har utlovet en dusør på 25 millioner dollar, nærmere 210 millioner kroner, for Baghdadi, som ikke har vært sett offentlig siden han proklamerte opprettelsen av et IS-kalifat i Syria og Irak i 2014.

I årene siden har det gjentatte ganger blitt hevdet at IS-lederen er drept, men uten at dette noensinne er bekreftet.

(©NTB)