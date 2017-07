To døde på den greske øya Kos etter jordskjelv

Et skjelv med styrke på 6,7 ble registrert utenfor den tyrkiske byen Bodrum klokken 22.31 lokal tid, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Borgermesteren på ferieøya Kos bekrefter at to personer er døde og flere er skadd.

– Jobber med oversikt

Pressetalsperson i Utenriksdepartementet, Astrid Sehl opplyser til NTB at de arbeider gjennom natten med å skaffe oversikt over situasjonen.

– Vi har foreløpig ikke mottatt informasjon som tilsier at norske borgere kan være blant de omkomme eller skadde, men det er for tidlig å bekrefte dette.

Hun oppfordrer alle i området til å følge råd fra lokale myndigheter.

– Vi oppfordrer nordmenn i området til å ta direkte kontakt med sine pårørende. Vi oppfordrer også nordmenn i området til å registrere seg på reiseregistrering.no, slik at norske myndigheter kan formidle eventuell informasjon.

Mindre tsunami

Det er meldt om at skjelvet skal ha forårsaket en mindre tsunami i området.

– En liten tsunami er bekreftet. Unngå strender i området, men dere er trygge på høyere høyder, tvitrer det europeiske seismologiske senteret EMSC.

Borgermesteren på Kos sier skjelvet har forårsaket ødeleggelser.

Ifølge tyrkiske myndigheter hadde jordskjelvet en styrke på 6,3 og mer enn 20 etterskjelv har blitt registrert.

Vitner

Lars Davidsen fra Sandefjord sier til VG at han og flere kamerater satt i bargaten på Kos da de merket jordskjelvet.

– Bakken ble som gelé, og vi så at toppen av flere bygninger raste ned. Flere personer ble truffet av steinblokkene. Vi blir bedt om å bevege oss opp i høyden.

Jan Erik Stensrud, som jobber ved West bar på Kos, forteller til VG at han hørte et voldsomt smell og at en vegg i baren plutselig raste ned.

– Alt i hyllene falt over meg. Da vi dro ut så vi flere hardt skadde mennesker i gatene. Jeg så flere mennesker som kunne være døde i gatene. Jeg prøvde å gi førstehjelp til flere, sier Stensrud, som forteller at han har sett flere bygninger som har rast sammen.

Utsatt område

I tillegg ble to andre skjelv med styrke på 4,4 og 4,7 ble registrert utenfor Kos klokken 22.52 og 23.23. Så langt er det denne øya som bekrefter mest ødeleggelse.

Episenteret på det største skjelvet ligger 10,3 kilometer sør for Bodrum og 16 kilometer fra Kos. Skjelvet hadde en dybde på 10 kilometer.

Området mellom Hellas og Tyrkia er spesielt utsatt for jordskjelv. I juni i år mistet én person livet og minst tolv andre ble skadd etter et kraftig jordskjelv i Egeerhavet mellom de to landene. Det skjelvet hadde en styrke på 6,2.