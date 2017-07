Tre israelere drept i bosetning på Vestbredden

Gjerningsmannen ble skutt og såret etter angrepet i Halamish fredag kveld, melder avisa Haaretz.

Gjerningsmannen skal ha tatt seg inn i et hus i den israelske bosetningen og angrepet folk som befant seg der. En mann i 60-årene, en mann i 40-årene og en kvinne i 60-årene døde av skadene.

Haaretz skriver at det var barn i huset, men at de ikke ble såret.

Avisa skriver at gjerningsmannen var en 20 år gammel palestiner som bodde i en palestinsk by i nærheten av bosetningen. Han skal ha skrevet på Facebook noen timer tidligere at «jeg har mange drømmer, men det finnes ikke noe liv etter det vi har sett i al-Aqsa».

Trippeldrapet skjedde etter voldsomme sammenstøt i det israelskokkuperte Øst-Jerusalem og på Vestbredden. Minst tre palestinere ble drept og flere hundre såret under protester mot at Israel har utplassert metalldetektorer på Haram al-Sharif, som jødene kaller Tempelhøyden.

Området ligger i Jerusalems gamleby og huser al-Aqsa-moskeen, hvor titusener av palestinere vanligvis drar for å be på fredager.

(©NTB)