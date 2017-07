Tre palestinere drept etter at tusenvis av muslimer ba i Jerusalems gater 

Palestinske Røde Halvmåne melder at over 190 mennesker fredag ble skadd i sammenstøt på den israelskokkuperte Vestbredden, inkludert Jerusalem.

Protestene i gamlebyen var rettet mot Israels installering av metalldetektorer på Haram al-Sharif, også kjent som Tempelhøyden.

Vanligvis deltar titusener av muslimer under fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen som ligger på den omstridte høyden. Men fredag var alle innganger til Jerusalems gamleby stengt for menn under 50 år som følge av israelsk frykt for uro og opptøyer.

Like etter bønnen brøt det ut gatekamper mellom palestinere og israelsk politi både i Jerusalem og på den israelskokkuperte Vestbredden. I Jerusalem ble en palestinsk 17-åring skutt og drept.

Fire israelere såret

Fredag ettermiddag opplyste et sykehus i Jerusalem at enda en palestiner var drept etter at israelske styrker skjøt med skarpt mot palestinske demonstranter. Kort tid senere opplyste det palestinske helsedepartementet at en tredje palestiner ble drept av et skudd i hjertet i Abu Dis på den okkuperte Vestbredden.

Fire israelske politifolk er såret. I tillegg er 41 palestinere brakt til sykehus og helseklinikker, ifølge palestinske Røde Halvmåne. Organisasjonen opplyser at noen er truffet av skarp ammunisjon og gummikuler, mens andre er blitt banket opp. Om lag 150 palestinere har dessuten fått behandling etter å ha pustet inn tåregass.

Gamlebyen stengt

Stengingen av gamlebyen for menn under 50 år og installeringen av metalldetektorer førte til at hundrevis av palestinere valgte å holde fredagsbønnen ved politisperringene like utenfor gamlebyen.

Internasjonale nyhetsbyråer melder at israelsk politi begynte å skyte tåregass og gummikledde stålkuler mot folkemengden etter at bønnen var over.

En video fra nyhetsbyrået AP viser at politifolk kaster sjokkgranater mot demonstranter i bydelen Ras al-Amud i israelskokkuperte Øst-Jerusalem. Den viser også en politibetjent som sparker en mann som kneler på en bønnematte.

Politiet begrunner skytingen med at politifolk først ble angrepet av palestinere.

Opptrapping

Konflikten om Haram al-Sharif er svært spent etter at to israelske politifolk ble drept ved høyden for en uke siden, og israelsk politi besluttet å montere metalldetektorer ved inngangen.

Flere titall palestinere har de siste dagene blitt såret i voldsomme sammenstøt med israelsk politi.

Både palestinske ledere og Jordan, som har overoppsyn med plassen, har krevd at metalldetektorene fjernes øyeblikkelig, men det avviser israelske myndigheter. I tillegg har muslimske ledere bedt troende om ikke å dra til Haram al-Sharif før Israel har fjernet metalldetektorene.

Abbas advarte USA

Høyden er offisielt under muslimsk kontroll, og det kun er muslimer som har lov til å be der. Men palestinerne har lenge mistenkt Israel for å ville ta kontroll over høyden, selv om israelske myndigheter avviser dette.

Abbas skal ha forsøkt å få USA på banen i håp om at amerikanerne kan presse Israel til å fjerne metalldetektorene.

I en telefonsamtale med Donald Trumps rådgiver og svigersønn Jared Kushner ga Abbas beskjed om at situasjonen er ekstremt farlig og kan komme ut av kontroll, opplyser den palestinske tjenestemannen Nabil Abu Rdeneh.

