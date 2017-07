28 dømt til døden for attentat i Egypt

Hisham Barakat ble drept i et bilbombeangrep i Kairo i juni 2015. Egypts innenriksminister anklaget Det muslimske brorskap for å stå bak og hevdet også at den palestinske Hamas-bevegelsen hadde bistått dem.

Barakat ble utnevnt til riksadvokat etter militærkuppet mot Egypts folkevalgte president Mohamed Mursi i 2013. Han sendte tusenvis av antatte medlemmer og sympatisører av Brorskapet i fengsel og bidro til at flere hundre ble dømt til døden, blant dem Mursi.

Ingen gruppe har tatt å seg ansvaret for attentatet mot Barakat, men den egyptiske sikkerhetstjenesten pågrep nærmere 50 menn og hevdet at flere av dem tilsto drapet under avhør.

En egyptisk domstol fant 28 menn skyldige i å ha medvirket til attentatet og avsa i juni en midlertidig dødsdom. Etter å ha konsultert med Egypts religiøse overhode, stormuftien Shawki Ibrahim Abdel-Karim Allam, er dødsdommene nå blitt endelige.

Flere andre tiltalte har fått lange fengselsstraffer, og egyptisk sikkerhetstjeneste jakter fortsatt på 15 andre som hevdes å ha vært innblandet i attentatet på riksadvokaten.

