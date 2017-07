Brende advarer mot å endre status quo i Jerusalem

– Jeg er svært bekymret over de voldsomme sammenstøtene mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden den siste uken og i går, sier Brende.

Fredag kom det til voldsomme sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere flere steder i de okkuperte områdene. Tre palestinere ble drept og nærmere 400 ble såret.

Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i det okkuperte Øst-Jerusalem, stedet jødene kaller Tempelhøyden.

Israel nektet fredag også menn under 50 år adgang til al-Aqsa-moskeen som ligger på høyden.

Skjør balanse

Palestinernes president Mahmoud Abbas har frosset all kontakt med Israel inntil de nye sikkerhetstiltakene fjernes.

– Jerusalem er hellig for store deler av menneskeheten. Det er avgjørende ikke å rokke ved den skjøre balansen mellom religionene i byen. Gjeldende ordninger (status quo) for den hellige høyden må opprettholdes og respekteres, sier Brende.

Han oppfordrer politiske og religiøse ledere til å redusere spenningsnivået.

– Igjen opplever vi farene ved at fredsprosessen står i stampe. Jeg oppfordrer til å finne tilbake til forhandlinger om en fredelig løsning som kan tilfredsstille begge befolkninger og gi varig fred, sier Brende.

Drap på bosetter

Utenriksministeren tar også kraftig avstand fra drapet på tre israelske bosettere på Vestbredden fredag.

En palestinsk 20-åring brøt seg inn i huset til familien i bosetningen Halamish og knivstakk et ektepar i 60-årene og de to barna deres som var i 40-årene. Moren overlevde angrepet, mens angriperen ble skutt og drept av en nabo.

– Jeg er 20 år gammel, jeg har mange drømmer, men det finnes ikke noe liv etter det vi har sett i al-Aqsa, skrev palestineren på Facebook rett før angrepet.

– Jeg fordømmer drapene i Halamish. Vold og oppfordring til vold må ta slutt. Terror kan aldri rettferdiggjøres, slår Brende fast.

