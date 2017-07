EU ber Israel og Jordan samarbeide om sikkerhetstiltak

– Vi oppfordrer Israel og Jordan til å arbeide sammen for å finne løsninger som innebærer sikkerhet for alle, heter det i en kunngjøring fra EU.

Fem palestinere er drept og flere hundre er såret i sammenstøt med israelske okkupasjonsstyrker i Øst-Jerusalem og flere byer på Vestbredden de siste dagene.

Palestinerne raser over at Israel har satt opp metalldetektorer ved inngangen til et av islams helligste steder, Haram al-Sharif i Øst-Jerusalem, og nektet menn under 50 år adgang for å delta i fredagsbønnen i al-Aqsa-moskeen.

Palestinernes president Mahmoud Abbas har frosset all kontakt med Israel inntil de nye sikkerhetstiltakene fjernes.

Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif og har også protestert mot de israelske sikkerhetstiltakene.

