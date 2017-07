Trump Jr. forhandler om sitt vitneprov i Senatet onsdag

Trump Jr. og Manafort forhandler om en avtale hvor de går med på å legge fram dokumenter til justiskomiteen og dermed kan bli avhørt privat før en eventuell høring.

– Vi vil ikke ta ut noen stevning for å kreve deres oppmøte under onsdagens høring, men vi forbeholder oss retten til å gjøre det i framtiden, sa lederen for Senatets justiskomité Chuck Grassley og senator Dianne Feinstein i en felles pressemelding fredag.

President Donald Trumps eldste sønn og valgkampleder Manafort skal etter planen vitne i Senatet som følge av at de den 9. juni møtte den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja i Trump Tower i New York.

– Justiskomiteen vil snakke med Trump Jr. og Manafort før de må vitne offentlig, men vi vil ha svar, skriver Feinstein på Twitter samme kveld.

Trump Jr. har innrømmet at møtet med Veselnitskaja fant sted fordi advokaten hevdet å ha opplysninger som kunne være skadelig for hans fars motkandidat Hillary Clinton under valgkampen.

